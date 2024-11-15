Portekiz'de Şiddetli Yağışlar Sel Felaketi Yaşattı

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Portekiz'de etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

Portekiz'in güneyindeki Algarve bölgesinde dün etkili olan şiddetli yağışlar sen felaketine neden oldu. Albufeira ilçesinde yalnızca 5 dakika içinde sokakların sular altında kaldığı belirtildi. Yağış nedeniyle ilçedeki iş yerlerini su basarken, Moncarapacho bölgesinde ise araçlar sel sularına kapılarak sürüklendi.

Ülkenin güney kesimindeki Faro bölgesinde ise bugün yerel saatle 21.00'e kadar şiddetli sel alarmı verildi. - LİZBON