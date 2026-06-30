Rafting Şirketi Sahibi Tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesi Beşkonak Köprülü Kanyon'da 52 tatilcinin zehirlendiği şüphesiyle hastaneye başvurması olayıyla ilgili rafting şirketinin sahibi, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Beşkonak Köprülü Kanyon'da geçtiğimiz gün meydana gelen ve 52 tatilcinin zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurup, tedavilerinin ardından taburcu edildiği olayda gelişme yaşandı.
Olayın ardından Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Beşkonak Jandarma Karakoluna bağlı ekipler tarafından gözaltına alınan, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Manavgat Adliyesi'ne çıkarılan rafting şirketi sahibi T.T. tutuklandı. - ANTALYA
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