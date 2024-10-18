Ragıp Canan\'a 3 yıl 3 ay hapis cezası

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Zeytinburnu'nda 2020 yılında eşi Nurtaç Canan'ı silahla yaraladığı için tutuklu yargılanan ve tahliye olduktan sonra tehdit ve ısrarlı takipte bulunduğu için yeniden tutuklanan Ragıp Canan'ın davasında karar açıklandı. Mahkeme sanık Canan'ın zincirleme şekilde tehdit ve ısrarlı takip suçlarından toplamda 3 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına karar verirken, sanığın davranışlarının mağdur üzerinde baskı yapılması girişiminde bulunması konusunda kuvvetli şüphe bulunduğundan tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Zeytinburnu'nda 2020 yılında Ragıp Canan, eşi Nurtaç Canan'ı 5 kurşun ile yaralamıştı. Nurtaç Canan hayatını kaybedeceğini düşünerek kendi kanı ile yere "Anne, baba beni Ragıp vurdu. Üzülmeyin. Kurtuldum" yazmıştı. Yapılan yargılama sonucu 2021 yılında Ragıp Canan 'eşi kasten yaralama' suçundan 9 yıl hapisle cezalandırılmıştı. Sanık Canan, cezasının infazını 2023 yılında tamamlayarak tahliye olmuştu. Tahliyesinin ardından eşi Nurtaç Canan'ı ölümle tehdit ettiği, ısrarlı takipte bulunduğu, hakaret ettiği ve elektronik kelepçesini kırdığı iddiasıyla Ragıp Canan hakkında iddianame düzenlenmişti. Sanık Canan'ın düzenlenen iddianame kapsamında tutuklu olarak yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 55. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Ragıp Canan SEGBİS sistemi ile hazır edildi. Duruşmaya müşteki Nurtaç Canan ile taraf avukatları da katıldı.

Duruşmada hakim, sanık Ragıp Canan'ın avukatının dosyadan çekildiğini söyledi. Bunun üzerine Ragıp Canan, "Dün avukatımın dosyadan çekildiğini öğrendim. Mahkemenin tarafsız olmadığını söyleyerek protesto amaçlı çekildi. 4 aydır tutukluyum. Beni rehin aldınız. Bir suç oluşmuş gibi medyaya yansıtılmış. Benim eşime karşı en ufak tehdidim olamaz. Ben ona diyorum ben sana karşı mahcubum diye. Geçmişte hanımıma ateş ettim. 2020 yılında ona haksızlık ettim. Kadınlar toplanmış oraya yalanlarla benim hayatımı mahvettiniz. Beraatımı istiyorum" dedi.

Nurtaç Canan ise sanığın cezalandırılmasını istediğini dile getirdi.

Kararını açıklayan hakim sanık Ragıp Canan'ın hakaret suçundan beraatına karar verdi. Hakim 'ısrarlı takip' suçundan 2 yıl, 'zincirleme şekilde tehdit' suçundan ise 1 yıl 3 ay olmak üzere sanığın toplamda 3 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Verilen cezalarda herhangi bir indirim uygulanmazken, sanığın üzerine atılı suçların niteliği, verilen cezanın miktarı, sanığın davranışlarının mağdur üzerinde baskı yapılması girişiminde bulunması konusunda kuvvetli şüphe bulunduğundan tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Nurtaç ve Ragıp Canan'ın boşanma aşamasında oldukları aktarılmıştı. İddianamede Ragıp Canan'ın 2020 yılında Nurtaç Canan'a yönelik 'silahla yaralama' eylemi sonucu yargılanarak ceza aldığı belirtilmişti. Ragıp Canan'ın 2023 yılında denetimli serbestliğe ayrıldığı da kaydedilen iddianamede, sanığın Nurtaç Canan ile temas kurmaya çalışması nedeniyle elektronik kelepçe uygulanmasına karar verildiği açıklanmıştı. İddianamede Ragıp Canan'ın elektronik kelepçesini kırdığı ifade edilerek, Nurtaç Canan'ı arayıp ölümle tehdit ettiği, küfür ve hakaret ettiği kaydedilmişti. Hazırlanan iddianamede Ragıp Canan hakkında uzaklaştırma kararı verilmiş olmasına rağmen Nurtaç Canan ile ısrarlı şekilde iletişime geçmeye çalıştığı, ciddi bir huzursuzluk oluşmasına, güvenliğinden endişe duymasına neden olduğu kaydedilmişti. Ragıp Canan'ın 'hakaret', 'tehdit' ve 'ısrarlı takip' suçlarından cezalandırılması talep edilmişti. - İSTANBUL