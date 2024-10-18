Ragıp Canan'a 3 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ragıp Canan'a 3 yıl 3 ay hapis cezası

Ragıp Canan\'a 3 yıl 3 ay hapis cezası

Eşi Nurtaç Canan'ı tehdit ve takip eden Ragıp Canan, 3 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

18.10.2024 13:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zeytinburnu'nda 2020 yılında eşi Nurtaç Canan'ı silahla yaraladığı için tutuklu yargılanan ve tahliye olduktan sonra tehdit ve ısrarlı takipte bulunduğu için yeniden tutuklanan Ragıp Canan'ın davasında karar açıklandı. Mahkeme sanık Canan'ın zincirleme şekilde tehdit ve ısrarlı takip suçlarından toplamda 3 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına karar verirken, sanığın davranışlarının mağdur üzerinde baskı yapılması girişiminde bulunması konusunda kuvvetli şüphe bulunduğundan tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Zeytinburnu'nda 2020 yılında Ragıp Canan, eşi Nurtaç Canan'ı 5 kurşun ile yaralamıştı. Nurtaç Canan hayatını kaybedeceğini düşünerek kendi kanı ile yere "Anne, baba beni Ragıp vurdu. Üzülmeyin. Kurtuldum" yazmıştı. Yapılan yargılama sonucu 2021 yılında Ragıp Canan 'eşi kasten yaralama' suçundan 9 yıl hapisle cezalandırılmıştı. Sanık Canan, cezasının infazını 2023 yılında tamamlayarak tahliye olmuştu. Tahliyesinin ardından eşi Nurtaç Canan'ı ölümle tehdit ettiği, ısrarlı takipte bulunduğu, hakaret ettiği ve elektronik kelepçesini kırdığı iddiasıyla Ragıp Canan hakkında iddianame düzenlenmişti. Sanık Canan'ın düzenlenen iddianame kapsamında tutuklu olarak yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 55. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Ragıp Canan SEGBİS sistemi ile hazır edildi. Duruşmaya müşteki Nurtaç Canan ile taraf avukatları da katıldı.

Duruşmada hakim, sanık Ragıp Canan'ın avukatının dosyadan çekildiğini söyledi. Bunun üzerine Ragıp Canan, "Dün avukatımın dosyadan çekildiğini öğrendim. Mahkemenin tarafsız olmadığını söyleyerek protesto amaçlı çekildi. 4 aydır tutukluyum. Beni rehin aldınız. Bir suç oluşmuş gibi medyaya yansıtılmış. Benim eşime karşı en ufak tehdidim olamaz. Ben ona diyorum ben sana karşı mahcubum diye. Geçmişte hanımıma ateş ettim. 2020 yılında ona haksızlık ettim. Kadınlar toplanmış oraya yalanlarla benim hayatımı mahvettiniz. Beraatımı istiyorum" dedi.

Nurtaç Canan ise sanığın cezalandırılmasını istediğini dile getirdi.

Kararını açıklayan hakim sanık Ragıp Canan'ın hakaret suçundan beraatına karar verdi. Hakim 'ısrarlı takip' suçundan 2 yıl, 'zincirleme şekilde tehdit' suçundan ise 1 yıl 3 ay olmak üzere sanığın toplamda 3 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Verilen cezalarda herhangi bir indirim uygulanmazken, sanığın üzerine atılı suçların niteliği, verilen cezanın miktarı, sanığın davranışlarının mağdur üzerinde baskı yapılması girişiminde bulunması konusunda kuvvetli şüphe bulunduğundan tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Nurtaç ve Ragıp Canan'ın boşanma aşamasında oldukları aktarılmıştı. İddianamede Ragıp Canan'ın 2020 yılında Nurtaç Canan'a yönelik 'silahla yaralama' eylemi sonucu yargılanarak ceza aldığı belirtilmişti. Ragıp Canan'ın 2023 yılında denetimli serbestliğe ayrıldığı da kaydedilen iddianamede, sanığın Nurtaç Canan ile temas kurmaya çalışması nedeniyle elektronik kelepçe uygulanmasına karar verildiği açıklanmıştı. İddianamede Ragıp Canan'ın elektronik kelepçesini kırdığı ifade edilerek, Nurtaç Canan'ı arayıp ölümle tehdit ettiği, küfür ve hakaret ettiği kaydedilmişti. Hazırlanan iddianamede Ragıp Canan hakkında uzaklaştırma kararı verilmiş olmasına rağmen Nurtaç Canan ile ısrarlı şekilde iletişime geçmeye çalıştığı, ciddi bir huzursuzluk oluşmasına, güvenliğinden endişe duymasına neden olduğu kaydedilmişti. Ragıp Canan'ın 'hakaret', 'tehdit' ve 'ısrarlı takip' suçlarından cezalandırılması talep edilmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Zeytinburnu, Politika, 3-sayfa, Mahkeme, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ragıp Canan'a 3 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:00 Dilan Polat, Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştü Dilan Polat, Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştü
07:33 Abdi İbrahim’in patronu Nezih Barut, Fenerbahçe’nin başkan yardımcısı oldu Abdi İbrahim'in patronu Nezih Barut, Fenerbahçe'nin başkan yardımcısı oldu
01:24 Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı
00:07 Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor Bebek katilleri ’Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek’ demiş Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor! Bebek katilleri 'Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek' demiş
21:48 Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu
11:22 Hikmet Karaman’ın yeni takımı herkesi şaşırttı Hikmet Karaman'ın yeni takımı herkesi şaşırttı
11:07 Oktay Kaynarca’dan çok konuşulacak itiraf: Kurtlar Vadisi uyarlamaydı Oktay Kaynarca'dan çok konuşulacak itiraf: Kurtlar Vadisi uyarlamaydı
11:06 Güncellenen hileli gıda listesi yayımlandı Güncellenen hileli gıda listesi yayımlandı!
11:01 Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş
10:51 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum
10:32 Hindistan’da yılan tarafından ısırılan adam, yılanı boynuna sarıp hastaneye gitti Hindistan'da yılan tarafından ısırılan adam, yılanı boynuna sarıp hastaneye gitti
10:23 Gıda denetimleri okulları da kapsayacak Gıda denetimleri okulları da kapsayacak
10:18 Aksaray’da 7 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı görüntüsü ortaya çıktı Aksaray'da 7 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı görüntüsü ortaya çıktı
10:10 İçişleri Bakanlığı, terörist kategorisinde ödül tarifesini değiştirdi İçişleri Bakanlığı, terörist kategorisinde ödül tarifesini değiştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2024 08:17:51. #1.12#
SON DAKİKA: Ragıp Canan'a 3 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.