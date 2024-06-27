'Ramazan hoca' cinayeti zanlısına ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

3.Sayfa

'Ramazan hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin'in katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

İSTANBUL - Fatih'te 'Ramazan hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin'i başkası zannettiğini öne sürüp bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan ve hakim karşısına çıkan sanığın davasında mütalaa açıklandı. Savcılık, sanığın 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.