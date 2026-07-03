Reyhanlı\'da Ahırda Yangın

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir ahırda yaşanan samanlık yangını geniş alana sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Reyhanlı ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Bir ahırda meydana gelen samanlık yangınını fark eden çevredeki vatandaşların 112'yi araması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışması gerçekleştirildi. - HATAY