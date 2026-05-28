Reyhanlı\'da Kaza Anı Kamerada

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin bahçe duvarına çarptığı o anlar kameraya yansıdı.
Kaza, Reyhanlı ilçesi Cüdeyde Mahallesi Adnan Göçer Bulvarı'nda yaşandı. Seyir halinde ilerleyen otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle bahçe duvarına çarptı. Otomobilin bahçe duvarına çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin bahçe duvarına çarptığı, daha sonra sürücünün aracından inerek durumu kontrol ettikten sonra tekrar aracına bindiği görüldü. Bahçe duvarına çarpan sürücü, kazayı yara almadan atlattı. Kaza sonrası bahçe duvarında hasar oluştu. - HATAY
