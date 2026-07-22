Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde hafif ticari aracın direğe çarpması sonucu yaşanan kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, Reyhanlı ilçesine bağlı Karahüyük Mahallesi'nde hafif ticari aracın elektrik direğine çarpmasıyla yaşandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, kazada yaralanan vatandaşlara kısa sürede müdahalede bulundu.
Ekipler tarafından bulundukları yerden kurtarılan 3 yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, yetkililer yaralı vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. - HATAY
Son Dakika › 3. Sayfa › Reyhanlı'da direğe çarpma: 3 yaralı - Son Dakika
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