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Rize'de bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü - Son Dakika
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Rize'de bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü

Rize'nin Taviloğlu Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının neden çıktığı henüz belirlenemezken, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Ancak çatı kullanılamaz hale geldi.

Rize\'de bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü
26.12.2023 - 10:15,
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Rize'de bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın Taviloğlu Sokak'ta saat 08.00 sıralarında 5 katlı bir binanın çatı katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, neden çıktığı belirlenemeyen yangını fark eden vatandaşlar hemen 112 acil çağrı servisine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkan yangın söndürüldü. Yangında hiçbir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken çatı kullanılamaz hale geldi. - RİZE

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Rize'de bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü - Son Dakika
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