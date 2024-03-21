Rize\'de silahlı kavgada 3 kişi yaralandı, 7 gözaltı

Rize'de komşular arasında sokak ortasında çıkan silah ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralanırken 7 kişi de gözaltına alındı.
Olay, merkeze bağlı Mermerdelen Mahallesi, Atatürk Caddesi'nde saat 15.45 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki grup sokak ortasında karşılaştı. Tarafların sözlü tartışması giderek büyüyerek kavgaya döndü. İki taraf da silah ve bıçakla birbirlerini hedef aldı. Birbirlerine kurşun yağdıran taraflar yaralandı. Bu sırada devriyede bulunan polis ekipleri taraflara ikazda bulundu. Silah kullanmaya devam edilmesi üzerine polis ekipleri gerekli müdahaleyi yaparak olayı kontrol altına alındı. Çevrede bulunan vatandaşlar olayı 112 acil çağrı servisine bildirdi. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan H.Ç. ve B.Ö.K. ve T.Ç. isimli şahısları ambulanslarla Rize Devlet Hastanesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırdı. Yaralanan şahısların hastanede tedavileri devam ederken olay ile ilgili 7 şahıs gözaltına alındı.
Olay ile ilgili tahkikat devam etmektedir. - RİZE
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Rize'de komşular arasında sokak ortasında çıkan silah ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralanırken 7 kişi de gözaltına alındı. Olay, Mermerdelen Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasındaki tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Polis ekipleri müdahale ederek olayı kontrol altına aldı. Yaralanan kişiler hastaneye kaldırılırken, 7 şüpheli gözaltına alındı. Tahkikat devam ediyor.
Rize'de yaşanan bir kavgada 3 kişi silahla yaralandı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, olaya karışan 7 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. İki taraf arasında husumet bulunduğu ve tartışmanın silahlı çatışmaya dönüştüğü ifade edildi. Polis ekipleri tarafından müdahale edilerek olay kontrol altına alındı.
Tuzla Aydıntepe Beydağı Caddesi'nde bulunan otoparkta park halindeki bir Opel araç, bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek diğer araçlara sıçramasını engelledi. Polis ekipleri de güvenlik tedbirleri aldı.
Tuzla Aydıntepe Beydağı Caddesi'nde bulunan Evora Evleri B Blok otoparkında park halinde bulunan bir Opel araç, bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek diğer araçlara sıçramasını engelledi. Polis ekipleri de güvenlik tedbirleri aldı.
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