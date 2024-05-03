Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Rize\'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Rize'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 75,53 gram sentetik cannobinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi. Tutuklanan şahıslar cezaevine gönderildi.

03.05.2024 13:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Rize'ye uyuşturucu ve uyarıcı madde getireceği şahıs ve gruplara yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucu tespit edilen 4 şahsın üst ve araç aramaları yapıldı. Yapılan aramalarda, 2 parça halinde toplam ağırlığı 75,53 gram sentetik cannobinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şahıstan M.Ş.Y. ve Z.K. isimli şahıslar yapılan işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - RİZE

Kaynak: İHA

Rize, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:32 Erdoğan’dan Özel görüşmesiyle ilgili ilk yorum: Türkiye’nin buna ihtiyacı vardı, ilk fırsatta ben de kendilerini ziyaret edeceğim Erdoğan'dan Özel görüşmesiyle ilgili ilk yorum: Türkiye'nin buna ihtiyacı vardı, ilk fırsatta ben de kendilerini ziyaret edeceğim
13:12 Afyonkarahisar’da 400 TL olan nikah ücreti, sığınmacılar için 10 bin TL’ye yükseltildi Afyonkarahisar'da 400 TL olan nikah ücreti, sığınmacılar için 10 bin TL'ye yükseltildi
13:08 CHP yeni müfredat taslağını protesto için Milli Eğitim Bakanlığı’na yürüdü CHP yeni müfredat taslağını protesto için Milli Eğitim Bakanlığı'na yürüdü
12:50 Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu
11:15 Türkiye’nin tüm ticareti durdurması İsrail’de paniğe neden oldu: Sonuçları çok büyük olacak Türkiye'nin tüm ticareti durdurması İsrail'de paniğe neden oldu: Sonuçları çok büyük olacak
14:50 Arda Güler, Real Sociedad maçının ardından Cadiz maçında da ilk 11’de olacak Arda Güler, Real Sociedad maçının ardından Cadiz maçında da ilk 11'de olacak
14:34 Filistin’e destek veren Bella Hadid, baskılara dayanamayıp modelliği bıraktı Filistin'e destek veren Bella Hadid, baskılara dayanamayıp modelliği bıraktı
14:14 Acun Ilıcalı’nın amcası Gürbüz Ilıcalı 86 yaşında hayatını kaybetti Acun Ilıcalı'nın amcası Gürbüz Ilıcalı 86 yaşında hayatını kaybetti
14:04 Babasını bıçaklayarak öldürdü Babasını bıçaklayarak öldürdü
14:03 Hangi takıma gidecek Ezeli rakipler İrfan Can Kahveci için birbirine girdi Hangi takıma gidecek? Ezeli rakipler İrfan Can Kahveci için birbirine girdi
14:00 Araca alınmayan yolcu, İETT şoförüne kurşun yağdırdı Araca alınmayan yolcu, İETT şoförüne kurşun yağdırdı
13:53 Beyoğlu’ndaki okul inşaatında 30 adet havan topu bulundu Beyoğlu'ndaki okul inşaatında 30 adet havan topu bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 14:58:50. #1.12#
SON DAKİKA: Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement