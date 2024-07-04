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Rize'deki silahlı kavgadan sonra aranan şahıs da gözaltına alındı

RİZE - Rize'nin Ardeşen ilçesinde dün Tunca beldesi eski belediye başkanının vurularak hayatını kaybettiği olayda arandan 3. şahıs da gözaltına alındı.

Olay dün ilçeye bağlı Merkez Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana gelen ve Tunca Belde Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz'in vurularak hayatını kaybettiği olayda H.K.ve E.B. isimli şahıslar hemen olayın ardından gözaltına alınmıştı.

Ardeşen Kaymakamlığından yapılan açıklamayla olayın faillerinden olan ve aranan H.K. dagözaltına alındı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada "02.07.2024 tarihinde gerçekleşen ve Tunca Eski Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz'in vefatı ile sonuçlanan menfur olay sonrası kaçan failler E.B., H.K. ve H.K. tespit edilmiş, E.B. ve H.K. kısa sürede yakalanmıştı. Aranan diğer bir şahıs H.K.'da emniyet kuvvetlerimizin yoğun çalışması sonucunda yakalanarak gözaltına alınmıştır. Kamuoyuna duyurulur" ifadelerine yer verildi.