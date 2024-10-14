Rojin Kabaiş İçin Arama Çalışmaları 17 Gün Sürediyor - Son Dakika
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Rojin Kabaiş İçin Arama Çalışmaları 17 Gün Sürediyor

Rojin Kabaiş İçin Arama Çalışmaları 17 Gün Sürediyor

Van YYÜ öğrencisi Rojin Kabaiş'tan 27 Eylül'den bu yana haber alınamıyor. Geniş çaplı arama sürüyor.

14.10.2024 11:32
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencisi olan Rojin Kabaiş için arama çalışmaları 17 gündür aralıksız sürüyor.

Van YYÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi olan Rojin Kabaiş (21), üniversiteye yeni kayıt yaptırdıktan sonra Diyarbakır'dan Van'a gelip, 25 Eylül günü yurda yerleşmişti. 27 Eylül günü ise kaldığı yurtta yemek yedikten sonra Van Gölü sahiline inmek üzere ayrılırken güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde üstünde eşofmanları olan ve turnikeden geçtiği sırada telefonla ilgilendiği görülen Rojin'den 17 gündür haber alınamıyor.

Van Gölü kıyısında başörtüsü de bulunan Kabaiş için İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, İtfaiye, Kızılay ve gönüllü arama kurtarma ekipleri olmak üzere dalgıç, arama köpekleri, drone, bot/gemi, helikopter, itfaiye aracı, mobil radar cihazı ile 24 saat esaslı göl ve kara alanında çalışmalar yapılırken, bölgeye yakın müştemilat, metruk alanlar, sazlık ve rögar alanları da tek tek kontrol ediliyor. - VAN

Kaynak: İHA

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