ROKETSAN Çalışanı İtfaiyeci Uçurumdan Düşerek Hayatını Kaybetti

3.Sayfa

Sinop'ta uçurumdan düşerek hayatını kaybeden itfaiyeci Kadir Eren Öter'in(22), ROKETSAN çalışanı olduğu açıklandı.

ROKETSAN tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Şirketimizin atışlı test faaliyetleri sırasında yakında bulunan ormanlık alanda ortaya çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekibimizde görevli çalışma arkadaşımız Kadir Eren Öter elim bir kaza geçirmiştir. Kazanın ilk meydana geldiği andan itibaren şirketimiz ve devletimizin ilgili birimlerince tüm imkanlar seferber edilerek yapılan arama kurtarma faaliyetlerine rağmen ROKETSAN ailemizin değerli ferdi Kadir Eren Öter'i kaybettiğimizi büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Görev şehidimiz Kadir Eren Öter'e Allah'tan rahmet, geride bıraktığı ailesi, sevenleri ve ROKETSAN ailemize sabırlar dileriz. Hepimizin başı sağ olsun" denildi. - SİNOP