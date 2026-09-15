Rus fırkateyni Danimarka helikopterine işaret fişeği attı

Danimarka açıklarında Rus fırkateyninden Danimarka askeri helikopterine ateşlenen iki işaret fişeği, hava aracını kıl payı ıskaladı.

Baltık Denizi ve çevresinde Rusya ile NATO ülkeleri arasındaki gerilim devam ederken, bölgede askeri hareketlilik yaşandı. Rusya'ya ait bir fırkateyn, uluslararası sularda görev yapan Danimarka ordusuna ait bir helikoptere doğru iki işaret fişeği ateşledi. Fişekler, hava aracını kıl payı ıskaladı. Danimarka Savunma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Fennec tipi askeri helikopterin Rus fırkateynini görüntülemek amacıyla rutin bir görev gerçekleştirdiği belirtildi.

Rusya'nın Danimarka Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, olayı "kabul edilemez" olarak nitelendirerek, olayın insan hayatını tehlikeye atmış olabileceğini söyledi. Rasmussen, yaptığı açıklamada, "Danimarka olarak tüm gemilerin Danimarka sularından güvenli ve barışçıl şekilde geçebilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Ancak Rusya, kabul edilebilir davranış olarak gördüğü sınırı giderek daha ileri taşıyor" ifadelerini kullandı. Rasmussen ayrıca Rusya'nın Danimarka Büyükelçisi Vladimir Barbin'i görüşmeye çağırdığını belirtti.