Rus Uçağı Polonya Hava Sahasını İhlal Etti - Son Dakika
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Rus Uçağı Polonya Hava Sahasını İhlal Etti

Rusya'ya ait Su-24MR uçağı, Polonya hava sahasına girdi, rotasını değiştirmek zorunda kaldı.

11.02.2025 22:39
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Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyon Komutanlığı, Rusya'ya ait Su-24MR uçağının Polonya hava sahasını ihlal ettiğini duyurdu.

Rusya, Polonya hava sahasını ihlal etti. Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyon Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Su-24MR keşif uçağının Polonya hava sahasını ihlal ettiği duyuruldu.

Açıklamada, Rusya'ya bağlı Kaliningrad'dan havalanan uçağın yerel saatle 14.09'da Gdansk Körfezi'nin doğu kısmında Polonya karasuları üzerindeki hava sahasını ihlal ettiği ifade edildi. Polonya hava sahasından 6,5 kilometre içeri giren Rus uçağının Polonya radar sistemi tarafından takip edildiği aktarılan açıklamada, uçağın Polonya seyrüsefer subayının müdahalesinin ardından derhal rotasını değiştirdiği bildirildi.

Açıklamada, "Polonya hava sahasını kontrolden sorumlu görevlilerin temas kurduğu Rus tarafı, Polonya hava sahasının ihlalini doğrularken, söz konusu duruma Su-24MR uçağının navigasyon sisteminde meydana gelen arızanın yol açtığını bildirildi" denildi.

Rus uçağının, 1 dakika 12 saniyelik uçuşunun ardından Polonya semalarını terk ettiği açıklandı. - VARŞOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Rus Uçağı Polonya Hava Sahasını İhlal Etti - Son Dakika

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