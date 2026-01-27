Aziz İhsan Aktaş: "Adalet mülkün temelidir" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Aziz İhsan Aktaş: "Adalet mülkün temelidir"

Aziz İhsan Aktaş: "Adalet mülkün temelidir"
27.01.2026 12:03  Güncelleme: 12:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütü iddiaları nedeniyle 200 sanığın yargılanmasına İstanbul'da adli süreç başladı. Rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettikleri düşünülen sanıklar arasında beş tutuklu belediye başkanı da yer alıyor.

Liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütü tarafından belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik hazırlanan iddianame kapsamında 200 sanığın yargılanmasına başlanıyor. Tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş duruşma salonunun önüne gelerek yaptığı açıklamada "Adalet mülkün temelidir. Kaçmadım buradayım" dedi.

Liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütü tarafından belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik hazırlanan iddianame kapsamında 200 sanığın yargılanmasına başlanacak. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde bulunan 1 Nolu duruşma salonunda ilk celsesi görülmeye başlanılacak duruşmada 33'ü tutuklu 200 sanık yargılanacak.

Sanıkların arasında tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, tutuklu Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, tutuklu Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, tutuklu Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile tahliye edilip görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere bulunuyor.

Öte yandan, duruşmayı izleyici olarak takip etmek üzere CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftçi, Burhanettin Bulut, Sevgi Kılıç, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, CHP PM üyesi Tolga Sağ, TBB Başkanvekili Vahap Şener, CHP Milletvekili Fethi Açıkel, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal salona geldi.

Tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş duruşma salonunun önüne gelerek yaptığı açıklamada "Adalet mülkün temelidir. Kaçmadım buradayım" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İhsan Aktaş, 3. Sayfa, İstanbul, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aziz İhsan Aktaş: 'Adalet mülkün temelidir' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş 16 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş
Amedsporlu Dia Saba’ya kartopu atıldı, sinirden çıldırdı Amedsporlu Dia Saba'ya kartopu atıldı, sinirden çıldırdı
Savaşta iki kez yaralandı, gözlerini kaybetti Savaşta iki kez yaralandı, gözlerini kaybetti
Şişli’de cesedi bulunan kadının son görüntüleri ortaya çıktı Şişli'de cesedi bulunan kadının son görüntüleri ortaya çıktı
Görüntü Türkiye’den Doğada ender oluşan kar ruloları oluştu Görüntü Türkiye'den! Doğada ender oluşan kar ruloları oluştu
İzmir’de 3 polisin şehit olduğu saldırının sanıkları hakkındaki iddianame kabul edildi İzmir'de 3 polisin şehit olduğu saldırının sanıkları hakkındaki iddianame kabul edildi

11:56
Galatasaraylılar müjde Aylardır beklenen haber Manchester City maçı öncesi geldi
Galatasaraylılar müjde! Aylardır beklenen haber Manchester City maçı öncesi geldi
11:28
Taliban’dan dünyayı ayağa kaldıracak karar
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak karar
11:11
Aziz İhsan Aktaş davası başladı Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri
Aziz İhsan Aktaş davası başladı! Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri
11:07
Babacan ekonomik sıkıntıyı 120 saniyede çözecek formülü verdi
Babacan ekonomik sıkıntıyı 120 saniyede çözecek formülü verdi
10:52
Yasak aşk cinayetinin suç ortağının ifadesi: Annemin cinsel görüntüleri olan telefonu kırdım
Yasak aşk cinayetinin suç ortağının ifadesi: Annemin cinsel görüntüleri olan telefonu kırdım
09:56
Yeni kar yağışı geliyor Öğrenciler okula başlamadan tatil ilan edilebilir
Yeni kar yağışı geliyor! Öğrenciler okula başlamadan tatil ilan edilebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 12:10:36. #7.11#
SON DAKİKA: Aziz İhsan Aktaş: "Adalet mülkün temelidir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.