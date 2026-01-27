Aziz İhsan Aktaş: "Adalet mülkün temelidir"

Liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütü tarafından belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik hazırlanan iddianame kapsamında 200 sanığın yargılanmasına başlanıyor. Tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş duruşma salonunun önüne gelerek yaptığı açıklamada "Adalet mülkün temelidir. Kaçmadım buradayım" dedi.

Liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütü tarafından belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik hazırlanan iddianame kapsamında 200 sanığın yargılanmasına başlanacak. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde bulunan 1 Nolu duruşma salonunda ilk celsesi görülmeye başlanılacak duruşmada 33'ü tutuklu 200 sanık yargılanacak.

Sanıkların arasında tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, tutuklu Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, tutuklu Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, tutuklu Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile tahliye edilip görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere bulunuyor.

Öte yandan, duruşmayı izleyici olarak takip etmek üzere CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftçi, Burhanettin Bulut, Sevgi Kılıç, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, CHP PM üyesi Tolga Sağ, TBB Başkanvekili Vahap Şener, CHP Milletvekili Fethi Açıkel, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal salona geldi.

Tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş duruşma salonunun önüne gelerek yaptığı açıklamada "Adalet mülkün temelidir. Kaçmadım buradayım" dedi. - İSTANBUL