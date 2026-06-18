Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında avukatlar mütalaaya karşı savunma yaptı

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik 200 sanığın yargılandığı dava, 22 Haziran Pazartesi gününe ertelendi.

Liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütü tarafından belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik hazırlanan iddianame kapsamında 11'i tutuklu 200 sanıklı davada, sanıkların cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunmalarının alınmasına devam edildi. Duruşma, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nin karşısında bulunan yeni duruşma salonunda görüldü.

Yargılama Pazartesi günü devam edecek

Duruşmada, bir kısım tutuksuz sanıklar ile avukatları, mütalaaya karşı savunmalarını yaptı. Sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, mahkemeden beraatlarını talep ettiler. Öte yandan duruşma, sanıkların esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmalarının alınmasına devam edilmek üzere 22 Haziran Pazartesi gününe ertelendi. - İSTANBUL