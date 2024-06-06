Rusya'da freni boşalan troleybüs çarptı: 1 ölü, 109 yaralı - Son Dakika
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Rusya'da freni boşalan troleybüs çarptı: 1 ölü, 109 yaralı

Rusya'nın Kemerovo kentinde freni boşalan bir troleybüs, önde seyir halindeki başka bir troleybüse çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 109 kişi yaralandı. Yolcuların hızla savrulduğu olayda, troleybüs sürücüsü de ağır yaralandı. Kazanın ardından otoyol trafiğe kapatıldı ve soruşturma başlatıldı.

06.06.2024 16:32
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Rusya'da freni boşalan troleybüsün öndeki troleybüse çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 109 kişi yaralandı.

Rusya'nın Kemerovo kentinde içinde çok sayıda yolcu bulunan troleybüs korku dolu anlara sahne oldu. Hızlandığı bir anda freni boşalan ve sağa sola savrulmaya başlayan troleybüs, bir süre sonra kontrolden çıkarak önde seyir halindeki troleybüse çarptı. Can pazarının yaşandığı yolda çok sayıda yolcunun hızla savrulan troleybüsten dışarıya fırladığı öğrenilirken, Rusya Sağlık Bakan Yardımcısı Alexei Kuznetsov kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, "İlk verilere göre troleybüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4'ü çocuk toplam 109 kişi yaralandı" dedi.

Kuznetsov, troleybüsün 23 yaşındaki sürücüsünün de hastanede tedavi altında bulunduğunu ve durumunun ağır olduğunu ekledi.

Kazanın ardından trafiğe kapatılan Logovaya otoyolu, troleybüslerin çekilmesiyle tekrar açıldı. Bölge savcılığı kazayla ilgili soruşturma başlattı. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Rusya'da freni boşalan troleybüs çarptı: 1 ölü, 109 yaralı - Son Dakika

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