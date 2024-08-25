Rusya'da istinat duvarı park halindeki 7 aracın üzerine yıkıldı - Son Dakika
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Rusya'da istinat duvarı park halindeki 7 aracın üzerine yıkıldı

Rusya'nın Vladivostok şehrinde istinat duvarı park halindeki 7 aracın üzerine yıkıldı. Duvarın yıkılacağını anlayan araç sahiplerinden biri aracını son anda duvarın altında kalmaktan kurtardı. Olayda ölen ya da yaralana olmazken, 7 araç kullanılamaz hale geldi. Belediye Başkanı Konstantin Shestakov, olay yerine ziyaret etti.

25.08.2024 19:08
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Rusya'da istinat duvarı park halindeki 7 aracın üzerine yıkıldı. Araç sahiplerinden biri aracını son anda duvarın altında kalmaktan kurtardı.

Rusya'nın Vladivostok şehrinde istinat duvarı park halindeki 7 aracın üzerine yıkıldı. Duvarın yıkılacağını anlayan araç sahiplerinden biri aracını son anda duvarın altında kalmaktan kurtardı. Olayda ölen ya da yaralana olmazken, 7 araç kullanılamaz hale geldi. Belediye Başkanı Konstantin Shestakov, olay yerine ziyaret etti. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Rusya'da istinat duvarı park halindeki 7 aracın üzerine yıkıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya'da istinat duvarı park halindeki 7 aracın üzerine yıkıldı - Son Dakika
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