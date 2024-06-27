Rusya'da Yolcu Treni Kazasında 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Rusya'da Yolcu Treni Kazasında 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Rusya'ya bağlı Komi Cumhuriyeti'nde Vorkuta-Novorossiysk seferini yapan yolcu treninin raydan çıktığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Kazada 9 vagon raydan çıktı ve 232 yolcu bulunuyordu. Şiddetli yağış nedeniyle rayların altındaki toprak kayması kazanın sebebi olarak değerlendiriliyor.

27.06.2024 16:19
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Rusya'ya bağlı Komi Cumhuriyeti'nde bir yolcu treninin raydan çıktığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'ya bağlı Komi Cumhuriyeti'nde Vorkuta- Novorossiysk seferini yapan yolcu treninin raydan çıktığı kazada bilanço netleşiyor. Rusya Soruşturma Komitesi, 9 vagonu raydan çıkan ve 232 yolcunun bulunduğu trende şu ana kadar 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Şiddetli yağış nedeniyle rayların altındaki toprağın kaymasının kazaya yol açtığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Öte yandan, dün akşam meydana gelen kazanın ardından yapılan ilk açıklamada, 50 kişinin yaralandığı belirtilmişti. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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