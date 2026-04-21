Rusya, Lübnan'a 27 Ton Yardım Gönderdi

Lübnan, İsrail'in saldırılarının yol açtığı insani krizle mücadele ediyor. İsrail ordusunun ateşkese rağmen sürdürdüğü saldırılar, sivil altyapının zarar görmesine ve temel ihtiyaçlarda ciddi sıkıntılar yaşanmasına neden oluyor. Yaşanan kriz nedeniyle birçok devlet bölgeye yardımlar gönderiyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'a mobil elektrik istasyonları, gıda, çadır, battaniye, yatak ve yastıkların da bulunduğu 27 tonluk yardım malzemesi gönderildiğini bildirdi. Açıklamada, "Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na (EMERCOM) ait özel bir İl-76 uçağı, askeri çatışmadan etkilenen Lübnan halkına bugün insani yardım ulaştırdı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve EMERCOM Başkanı Aleksandr Kurenkov'un talimatıyla 27 tonluk yardım malzemesi Beyrut'a, Lübnan hükümetinin yetkili temsilcilerine teslim edildi" denildi. - MOSKOVA