Safranbolu'da çıkan orman yangınında 3 köy evi hasar gördü - Son Dakika
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Safranbolu'da çıkan orman yangınında 3 köy evi hasar gördü

Karabük Valiliği, Safranbolu'da çıkan orman yangınında 3 köy evinin hasar gördüğünü, 13 araç ve 45 personel ile yangına müdahale edildiğini bildirdi.

16.08.2024 19:51
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Karabük Valiliği, Safranbolu'da çıkan orman yangınında 3 köy evinin hasar gördüğünü, 13 araç ve 45 personel ile yangına müdahale edildiğini bildirdi.

Karabük Valiliği, saat 14.52'de Safranbolu Ovacuma Ulu Yayla Kırlangıç Mağarası mevkiinde meydana gelen yangınla ilgili açıklama yaptı. Valilik, yangına Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğüne ait 4 arazöz, 1 dozer ve 1 su tankeri; Safranbolu Belediyesi'ne ait 1 itfaiye aracı ve 1 su tankeri; Karabük Belediyesi'ne ait 1 su tankeri; Kastamonu Orman İşletme Müdürlüğüne ait 3 arazöz ve 1 ilk müdahale aracı olmak üzere toplamda 13 araç ve 45 personel ile müdahale edildiğini belirtti.

Açıklamada, yangın sonucunda 2 büyükbaş hayvanın telef olduğu, 3 köy evinin ise yangında hasar gördüğü bildirildi. Valilik, yangın söndürme çalışmalarının halen devam ettiğini ifade etti. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Safranbolu'da çıkan orman yangınında 3 köy evi hasar gördü - Son Dakika

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