Safranbolu'da Cipe Zarar Verildi
Park halindeki cipin lastiklerine kimliği belirsiz kişilerce zarar verildi, soruşturma başlatıldı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde park halindeki cipin lastiklerine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zarar verildi.
Olay, Bağlarbaşı Mahallesi Selvi Sokak'ta meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, sokakta park halinde bulunan cipin lastiklerine kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce zarar verildi.
Araç sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, araçta inceleme yaptı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Safranbolu'da Cipe Zarar Verildi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?