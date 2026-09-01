Safranbolu\'da Cipe Zarar Verildi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde park halindeki cipin lastiklerine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zarar verildi.

Olay, Bağlarbaşı Mahallesi Selvi Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sokakta park halinde bulunan cipin lastiklerine kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce zarar verildi.

Araç sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, araçta inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.