Safranbolu\'da Ot Yangını Kontrol Altına Alındı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde boş arazide çıkan ot yangını, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan boş arazide henüz belirlenemeyen nedenle ot yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, çevredeki alanlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında boş arazideki otların bir bölümü zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.