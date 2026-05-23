Safranbolu\'da sağanak sonrası yollar göle döndü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı yollar göle döndü, apartmanların girişlerini su bastı.

İlçede etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Barış Mahallesi'nde yağışın şiddetini artırmasıyla bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yolların adeta göle döndüğü mahallede sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaşlar da su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşadı. Yoğun yağış nedeniyle bazı apartmanların ardiyelerini su bastı. Su nedeniyle eşyalar zarar görürken bina sakinleri kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri suları tahliye etti. - KARABÜK