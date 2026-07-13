Safranbolu'da Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Safranbolu'da Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı

Safranbolu\'da Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı
13.07.2026 20:29
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Karabük'te devrilen çakıl yüklü tır alev aldı, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen çakıl yüklü tır alev alırken, sürücü yaralandı.

Kaza, Karabük-Bartın kara yolu Kirkille mevkisinde meydana geldi. Yılmaz Köse idaresindeki 34 NA 7140 çakıl yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Yaklaşık 20 metre sürüklenen tır alev aldı. Kazayı gören vatandaşlar, yangın büyümeden sürücüyü araçtan çıkararak kurtardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım farklı noktalardan sağlanırken, tırın kaldırılması için çalışma başlatıldı. Kazayla ilgili incelemeler sürüyor. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Safranbolu'da Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı - Son Dakika

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