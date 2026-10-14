Sahil Güvenlik, Muğla Datça açığında rahatsızlanan vatandaşı denizden tahliye etti

Sahil Güvenlik, Muğla Datça açığında rahatsızlanan vatandaşı denizden tahliye ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla Datça açıklarında seyreden ticari gemide rahatsızlanan vatandaş için yardım çağrısı yapıldı. Bölgedeki Sahil Güvenlik botu, vatandaşı bota alarak kıyıda bekleyen 112 acil sağlık ekibine teslim etti.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında seyreden ticari gemide rahatsızlanan vatandaş için Sahil Güvenlik ekipleri denizden tahliye gerçekleştirdi.
Datça ilçesi açıklarında seyreden ticari gemideki vatandaşın rahatsızlanması üzerine yardım çağrısı yapıldı. Yapılan çağrı üzerine bölgede seyreden Sahil Güvenlik botu vatandaşı bota alarak kıyıda bekleyen 112 acil sağlık ekibine teslim etti.
Kaynak: İHA
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