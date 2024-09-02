3.Sayfa

Sahilde düşen telefonunu almak isterken kayalıkların arasına sıkışan genç böyle kurtarıldı

İSTANBUL - İstanbul Fatih Yenikapı Sahili'nde düşen telefonunu almak isterken kayalıkların arasına sıkışan genci itfaiye ekipleri kurtardı. Kurtarma anı kameraya yansıdı.

İstanbul Fatih Yenikapı Sahili'nde düşen telefonunu almaya çalışan genç kayalıkların arasına düştü. İhbar üzerin olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri genci çıkarmak için çalışma başlattı. Kayalıklar vinç yardımıyla kaldırıldı. Genç itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 17 yaşındaki kişi tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Kurtarılma anı kameraya yansıdı.