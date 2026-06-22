Sahte Denetimciye Soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kendisini "Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı" olarak tanıtarak bir alışveriş merkezinde denetim yaptığına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan F.A. hakkında, "kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" suçundan soruşturma başlattı.

Edinilen bilgilere göre, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, F.A. hakkında "kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" suçundan soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, arama ve el koyma talimatı verildi.

Olayla ilgili soruşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürüldüğü öğrenildi. - ANKARA