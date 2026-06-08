Sahte Dolar Operasyonu: 9 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sahte Dolar Operasyonu: 9 Gözaltı

08.06.2026 08:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da ATM'lere sahte dolar yatıran şebekeye düzenlenen operasyonda 9 kişi yakalandı.

İstanbul merkezli 6 ilde ATM'lere 102 bin 750 sahte dolar yatıran şebekeye yönelik yapılan operasyonda 9 kişi yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, piyasaya ATM ve para sayma makinesinden geçen sahte dolar süren bir şebekeyi tespit etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde şebekeye yönelik çalışma başlatan siber polisi, kentte farklı bankaların ATM'sine sahte 50 dolar banknotları yatırarak sisteme sokulduğunu saptadı. Söz konusu sahte 50 dolarlardan oluşan toplam 102 bin 750 doları ATM'ler aracılığıyla sisteme dahil ettikleri, sonrasında farklı banka ATM'lerinden Türk lirası olarak çekerek vurgun yaptıkları anlaşıldı.

ATM'lerde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan emniyet ekipleri, tanınmamak için şapka, gözlü ve maske kullanarak para yatırdığı belirlenen şüphelileri tek tek tespit etti. Ardından bu sabah operasyon başlatıldı. İstanbul başta olmak üzere Artvin, Bursa, Edirne, Samsun ve Diyarbakır'da çok sayıda adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şebeke üyeleri, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlılar ile ilgili gerçekleştirilen operasyon kapsamında yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İstanbul, Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Finans, ATM, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sahte Dolar Operasyonu: 9 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kimsenin bilmediği meslek Neredeyse Cumhurbaşkanı kadar kazanıyorlar Kimsenin bilmediği meslek! Neredeyse Cumhurbaşkanı kadar kazanıyorlar
Murat Ülker, ’’Bunu yapanlar Allah’tan bulsun’’ diyerek isyan etti Murat Ülker, ''Bunu yapanlar Allah'tan bulsun'' diyerek isyan etti
Bilal Erdoğan: Gençler Terörsüz Türkiye’yi savunuyor Bilal Erdoğan: Gençler Terörsüz Türkiye'yi savunuyor
MİT Başkanı İbrahim Kalın 12’nci Genç Türkiye Forumu’na katıldı MİT Başkanı İbrahim Kalın 12'nci Genç Türkiye Forumu’na katıldı
Polis memuru evinde ölü bulundu Polis memuru evinde ölü bulundu
Galatasaray’da 4 yeni imza birden Galatasaray'da 4 yeni imza birden

08:53
İran’dan jet misilleme Devrim Muhafızları İsrail’deki 2 hava üssünü hedef aldı
İran'dan jet misilleme! Devrim Muhafızları İsrail'deki 2 hava üssünü hedef aldı
08:51
Aziz Yıldırım’a ilk tebrik Cübbeli Ahmet Hoca’dan
Aziz Yıldırım'a ilk tebrik Cübbeli Ahmet Hoca'dan
08:41
Yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım ilk bombayı dün gece patlattı
Yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım ilk bombayı dün gece patlattı
08:12
Filipinler’deki 7,8’lik deprem kamerada Onlarca öğrenci kabusu yaşadı
Filipinler'deki 7,8'lik deprem kamerada! Onlarca öğrenci kabusu yaşadı
06:38
Filipinler’de 7,8 büyüklüğünde deprem 3 ülke için tsunami uyarısı yapıldı
Filipinler'de 7,8 büyüklüğünde deprem! 3 ülke için tsunami uyarısı yapıldı
06:20
İsrail’den İran’a misilleme Trump’ın uyarısını dinlemeyip 4 kenti vurdular
İsrail'den İran'a misilleme! Trump'ın uyarısını dinlemeyip 4 kenti vurdular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2026 09:07:11. #7.13#
SON DAKİKA: Sahte Dolar Operasyonu: 9 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.