Sakarya Akyazı\'da motosiklet otomobille çarpıştı, sürücü hastanede yaşamını yitirdi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Kabakulak-Yahyalı yolu Yahyalı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol üzerinde seyir halinde olan bir yolcu minibüsü durakta yolcu almak için yavaşladı. Bu sırada minibüsün arkasında seyreden Necdet Angın (77) idaresindeki 54 HS 346 plakalı motosiklet, minibüsü sollamak için manevra yaptı. Sollama yaptığı esnada karşı şeride geçen motosiklet, S.A. (57) idaresindeki 06 ATM 09 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletten düşen sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Angın, ambulansla Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan 77 yaşındaki Necdet Angın, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsünün kazada yaralanmadığı öğrenilirken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.