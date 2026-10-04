Sakarya Akyazı'da motosiklet otomobille çarpıştı, sürücü hastanede yaşamını yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sakarya Akyazı'da motosiklet otomobille çarpıştı, sürücü hastanede yaşamını yitirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya Akyazı\'da motosiklet otomobille çarpıştı, sürücü hastanede yaşamını yitirdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Akyazı'da motosiklet, minibüsü sollamak için karşı şeride geçince otomobille kafa kafaya çarpıştı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Akyazı Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı; otomobil sürücüsü yaralanmadı, inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Kabakulak-Yahyalı yolu Yahyalı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol üzerinde seyir halinde olan bir yolcu minibüsü durakta yolcu almak için yavaşladı. Bu sırada minibüsün arkasında seyreden Necdet Angın (77) idaresindeki 54 HS 346 plakalı motosiklet, minibüsü sollamak için manevra yaptı. Sollama yaptığı esnada karşı şeride geçen motosiklet, S.A. (57) idaresindeki 06 ATM 09 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletten düşen sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Angın, ambulansla Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan 77 yaşındaki Necdet Angın, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsünün kazada yaralanmadığı öğrenilirken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Devlet HastanesiTrafik KazalarıMotosiklet3. SayfaİncelemeSakaryaAkyazıGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ne yaptın Barış Alper Yılmaz Herkes onu konuşuyor Ne yaptın Barış Alper Yılmaz! Herkes onu konuşuyor
TFF’de düğüm çözüldü İşte hakemleri atayacak isimler TFF'de düğüm çözüldü! İşte hakemleri atayacak isimler
Türkiye’den ev alan Alman isyan etti: 6 aydır ormana s...yorum Türkiye'den ev alan Alman isyan etti: 6 aydır ormana s...yorum
Türk taraftar Kerem Aktürkoğlu’na patladı: Lan seni... Türk taraftar Kerem Aktürkoğlu'na patladı: Lan seni...
Cenaze namazında Fatih Terim’in zor anları Cenaze namazında Fatih Terim'in zor anları
Yalova Adliyesi’nde zimmet iddiasıyla müdür dahil 2 personel tutuklandı Yalova Adliyesi'nde zimmet iddiasıyla müdür dahil 2 personel tutuklandı
23:54
Tutuklanan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’dan istifa kararı
Tutuklanan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan istifa kararı
22:56
MHK Üyesi Sebahattin Şahin istifa etti
MHK Üyesi Sebahattin Şahin istifa etti
22:03
Türkiye’nin askeri gücü dış basında Yunanistan’la farkı ortaya koydular
Türkiye'nin askeri gücü dış basında! Yunanistan'la farkı ortaya koydular
20:50
Fenerbahçe, 10 kişi kaldığı maçta 2 golle kazandı
Fenerbahçe, 10 kişi kaldığı maçta 2 golle kazandı
18:36
Yalova Adliyesi’nde zimmet iddiasıyla müdür dahil 2 personel tutuklandı
Yalova Adliyesi'nde zimmet iddiasıyla müdür dahil 2 personel tutuklandı
18:01
Cenaze namazında Fatih Terim’in zor anları
Cenaze namazında Fatih Terim'in zor anları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2026 02:21:33. #.0.3#
SON DAKİKA: Sakarya Akyazı'da motosiklet otomobille çarpıştı, sürücü hastanede yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei