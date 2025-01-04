Sakarya'da 1042 Şahıs Yakalandı, 130'u Tutuklandı - Son Dakika
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Sakarya'da 1042 Şahıs Yakalandı, 130'u Tutuklandı

Sakarya\'da 1042 Şahıs Yakalandı, 130\'u Tutuklandı

Sakarya'da jandarma operasyonlarında 1042 şüpheli yakalandı, 130 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

04.01.2025 17:38
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Sakarya'da jandarma ekiplerince aranan şahıslara yönelik bir ayda gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan yakalanan bin 42 şüpheliden 130'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir yandan suçları önlemeye çalışırken diğer yandan geçmiş tarihlerde suç işlediği için haklarında aranma kaydı veya kesinleşmiş hapis cezası olan kişilerin yakalanması için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. JASAT ve istihbarat ekiplerinin de dahil edildiği çalışmalarda 1-31 Aralık 2024 tarihleri arasında jandarma ekiplerince 10 bin 612 önleyici ve adli devriye icra edildi. Yapılan yol kontrol uygulamaları ve devriyeler esnasında 365 bin 169 şahıs sorgulandı. Sorgulamalar ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde 116'sı dolandırıcılık, 63'ü hırsızlık, 56'sı uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak, 1'i terör suçlarından, 1'i öldürme ve 805'i ise diğer suçlar olmak üzere toplam bin 42 şahıs yakalandı. Yakalanan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 130 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca; 13 adet av tüfeği, 13 adet ruhsatsız tabanca ve 14 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da 1042 Şahıs Yakalandı, 130'u Tutuklandı - Son Dakika

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