Sakarya'da 63 yaşındaki adam evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Sakarya'da 63 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Sakarya\'da 63 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde 63 yaşındaki İbrahim Can Ateş, beraber kaldığı arkadaşı tarafından evinin banyosunda ölü olarak bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İncelemeler sonucunda Ateş'in hayatını kaybettiği belirlendi.

19.02.2024 12:01  Güncelleme: 12:03
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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde 63 yaşındaki adam, beraber kaldığı arkadaşı tarafından evinin banyosunda ölü olarak bulundu.

Yenice Mahallesi, Nenehatun Sokak'ta 4 katlı binanın son katında meydana gelen olayda, 63 yaşındaki İbrahim Can Ateş, girdiği banyodan uzun süre çıkmayınca durumdan şüphelenen arkadaşı kapıyı çaldı. İçeri giren ev arkadaşı, Ateş'i yerde hareketsiz yatarken buldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde Ateş'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri hususa ilişkin inceleme başlatırken Ateş'in cansız bedeni otopsi merkezine sevk edildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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