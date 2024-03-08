Sakarya'da Asayiş Çalışmaları: 174 Şüpheli Yakalandı, Uyuşturucu ve Silahlar Ele Geçirildi - Son Dakika
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Sakarya'da Asayiş Çalışmaları: 174 Şüpheli Yakalandı, Uyuşturucu ve Silahlar Ele Geçirildi

Sakarya\'da Asayiş Çalışmaları: 174 Şüpheli Yakalandı, Uyuşturucu ve Silahlar Ele Geçirildi

Sakarya'da 1 Ocak-29 Şubat tarihleri arasında yürütülen asayiş çalışmaları, Vali Yaşar Karadeniz tarafından açıklandı. Operasyonlar sonucunda 174 şüpheli yakalandı ve uyuşturucu ile silahlar ele geçirildi. Ayrıca, terör operasyonları, göçmen kaçakçılığı ve trafik denetimleri hakkında da bilgiler paylaşıldı.

08.03.2024 15:56
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Sakarya'da 1 Ocak-29 Şubat tarihleri arasında yürütülen asayiş çalışmaları, düzenlenen toplantıda Vali Yaşar Karadeniz tarafından açıklandı. Uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele operasyonlarında 174 şüphelinin yakalandığı, yapılan aramalarda ise çok miktarda uyuşturucu madde ve silahların ele geçirildiği bildirildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ve Sakarya İl Jandarma Komutanlığı tarafından 1 Ocak-29 Şubat tarihleri arasında yapılan tüm çalışmaların değerlendirildiği 2024 yılı Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında gerçekleştirildi.

49 terör operasyonu gerçekleştirildi

Toplantıda Vali Karadeniz, yeni yıldan bugüne kadar Sakarya'da güvenliğin sağlanması adına yapılan çalışmaları tek tek açıkladı. Vali Karadeniz, "1 Ocak- 29 Şubat tarihleri arasında terör örgütleri ile mücadele çerçevesinde toplam 49 farklı operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen bu operasyonların 42'si emniyet bölgesinde, 7'si jandarma bölgesinde oldu. Yapılan operasyonlarda yakalanan 34 şüpheliden 11'i tutuklanırken, 7'si adli kontrollü serbest bırakıldı. Göçmen kaçakçılığı çerçevesinde ise 38 organizatörden 5'i tutuklanırken, 232 göçmen sınır dışı edildi" dedi.

2 ayda 174 kişi yakalandı, bunlardan 77'si tutuklandı

Kolluk kuvvetlerince Sakarya'da son 2 ayda yapılan uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele operasyonunda ise 174 kişinin yakalandığını ifade eden Vali Karadeniz, "Bunlardan 77'si tutuklanırken, 40'ı adli kontrolle serbest bırakıldı. Yapılan aramalarda ise 30 kilogram 858 gram esrar, 47 kilogram sentetik kannabinoid, 5 kilogram 965 gram metamfetamin, 33 ruhsatsız silah, 841 ton akaryakıt, yaklaşık 6 milyon makaron, 2 otomobil, 191 tabanca, 50 kurusıkı tabanca, 116 av tüfeği ve 2 uzun namlulu silah olmak üzere toplam 357 silah ele geçirildi" diye konuştu.

Son 2 ayda Sakarya'da 551 olayın meydana geldiği, bu olaylarda bin 490 kişi hakkında tedbir kararı uygulandığı bildirildi. Asayiş operasyonlarında da toplam 5 bin 316 kişi hakkında işlem yapıldı.

2 bin 589 araç trafikten men edildi

Trafik denetimlerinde ve kontrollerinde ise toplam 372 bin 936 aracın denetlendiğini vurgulayan Vali Karadeniz, "11 bin 389 sürücü trafik cezası aldı, 2 bin 589 araç trafikten men edildi. Kontrol edilen araçlardan 3 bin 266'sının okul servisi ve 177'i hakkında işlem yapıldı" ifadelerini kullandı.

Vali Karadeniz tarafından açıklanan verilere göre, Sakarya'da 2 ayda toplam bin 424 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 4'ü ölümlü, 695'i yaralanmalı, 725'i de maddi hasarlı olarak kayıtlara geçti.

Toplantının ardından Vali Karadeniz, "Yapılan çalışmalarda gayret gösteren kolluk birimlerimize, emniyetimize, jandarmamıza, kaymakamlarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Sakarya'ya huzurlu günler diliyorum" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da Asayiş Çalışmaları: 174 Şüpheli Yakalandı, Uyuşturucu ve Silahlar Ele Geçirildi - Son Dakika

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