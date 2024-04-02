Sakarya'da boş bir baraka alev topuna döndü

Sakarya'da baraka alev topuna döndü: Mahalleli sokağa döküldü
SAKARYA - Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan boş bir baraka alev topuna döndü. Mahalleliyi sokağa döken yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, Erenler ilçesi Küpçüler Mahallesi'nde meydana geldi. Boş bir barakada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek barakayı saran alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, baraka küle döndü. Herhangi bir yaralananın olmadığı ve mahalleliyi sokağa döken yangına ilişkin inceleme başlatıldı.
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