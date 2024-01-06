 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sakarya'da Çark Deresi'nde Cansız Beden Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Sakarya'da Çark Deresi'nde Cansız Beden Bulundu

Sakarya'da şehir merkezinden geçen Çark Deresi'nde hareketli dakikalar yaşandı. Vatandaşların ihbarı üzerine suda sürüklenen bir kişinin cansız bedeni bulundu. Olay yerinden 6 kilometre uzaklıkta ise motosikleti bulundu. Polis, olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

Sakarya\'da Çark Deresi\'nde Cansız Beden Bulundu
06.01.2024 - 15:23,
Abone Ol

Sakarya'da şehir merkezinden geçen Çark Deresi'nde dün akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Vatandaşların görüp ihbar ettiği ve suda kilometrelerce sürüklenen 50 yaşındaki Turan Görgülü'nün cansız bedeninin çıkarıldığı noktadan yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta motosikleti bulundu. 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Görgülü son yolculuğuna uğurlanırken, polis sır ölüme ilişkin incelemelerini sürdürüyor.

Acı olay, dün akşam saatlerinde şehir merkezinden geçen Çark Deresi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezine yakın noktada vatandaşlar suda hareketsiz bir şekilde ilerlemekte olan cansız erkek cesedi ile karşılaştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilen olay üzerine ekipler teyakkuza geçti. Bölgeye AFAD, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekipler, hızla akan Çark Deresi üzerinde ilerleyen cansız bedeni çıkarabilmek için uzun uğraş verdi. Ceset, görüldüğü yerden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta, suya giren AFAD ekiplerince çıkarıldı.

Vücudunda darp ve kesici alet izine rastlanılmadı

Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede, vatandaşların meraklı bakışları arasında sudan çıkarılan cesedin 50 yaşındaki Turan Görgülü'ye ait olduğu belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Görgülü'nün cansız bedeni, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde bulunan Adli Tıp Merkezine kaldırıldı. Burada yapılan otopside Görgülü'nün vücudunda darp ya da kesici alet izine rastlanmadı.

Motosikleti yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta bulundu

Öte yandan, yaşanan sır ölüme ilişkin çalışmalarını genişleten polis ekiplerinin, Görgülü'nün motosikletini, cansız bedeninin çıkarıldığı yerin yaklaşık 6 kilometre uzaklığında bulunan Bölge Adliye Mahkemesi mevkiinde bulduğu öğrenildi. Konuya ilişkin inceleme sürüyor.

Son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde bulunan Adli Tıp Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Turan Görgülü'nün cenazesi ailesine teslim edildi. 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Görgülü, Adapazarı Mithatpaşa Mahallesi Kentpark Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. - SAKARYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sakarya, AFAD, Olaylar, Güvenlik, Ölüm, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da Çark Deresi'nde Cansız Beden Bulundu - Son Dakika


16:05
Halit Ergenç, Ayla Algan'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı Halit Ergenç, Ayla Algan'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı
15:53
Gökhan Özoğuz, Kızı Ayşe ile ilk kez filmde rol alacak Gökhan Özoğuz, Kızı Ayşe ile ilk kez filmde rol alacak
15:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Blinken'in buluşmasına Bakan Fidan'ın bakışları damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Blinken'in buluşmasına Bakan Fidan'ın bakışları damga vurdu
15:37
6 maçtır aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u resmen galibiyeti unuttu 6 maçtır aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u resmen galibiyeti unuttu
15:29
İpli Skolyoz Ameliyatı: Skolyoz Hastalarına Yeni Bir Umut İpli Skolyoz Ameliyatı: Skolyoz Hastalarına Yeni Bir Umut
15:02
Önce İzmir sonra Malatya sallandı! 4.2 ve 4 büyüklüğündeki depremler korkuttu Önce İzmir sonra Malatya sallandı! 4.2 ve 4 büyüklüğündeki depremler korkuttu
14:49
Bahçeli, Süper Kupa krizinden de TFF'yi sorumlu tuttu: Türk futbolu duvara toslamıştır Bahçeli, Süper Kupa krizinden de TFF'yi sorumlu tuttu: Türk futbolu duvara toslamıştır
14:37
Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil 2 aylık ayrılığın ardından barıştı Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil 2 aylık ayrılığın ardından barıştı

Son Dakika
16:05 Halit Ergenç, Ayla Algan'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı
15:53 Gökhan Özoğuz, Kızı Ayşe ile ilk kez filmde rol alacak
15:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Blinken'in buluşmasına Bakan Fidan'ın bakışları damga vurdu
15:37 6 maçtır aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u resmen galibiyeti unuttu
15:29 İpli Skolyoz Ameliyatı: Skolyoz Hastalarına Yeni Bir Umut
15:02 Önce İzmir sonra Malatya sallandı! 4.2 ve 4 büyüklüğündeki depremler korkuttu
14:49 Bahçeli, Süper Kupa krizinden de TFF'yi sorumlu tuttu: Türk futbolu duvara toslamıştır
14:37 Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil 2 aylık ayrılığın ardından barıştı
14:35 Bahçeli: Korku tacirliğine soyunanlar, yabancı istihbarat örgütlerinin sızmalarıdır
14:16 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile İstanbul'da bir araya geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2024 16:29:27. #1.13#
SON DAKİKA: Sakarya'da Çark Deresi'nde Cansız Beden Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement