Sakarya'da Elektronik Sigara Operasyonu: 105 Adet Ele Geçirildi - Son Dakika
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Sakarya'da Elektronik Sigara Operasyonu: 105 Adet Ele Geçirildi

Sakarya\'da Elektronik Sigara Operasyonu: 105 Adet Ele Geçirildi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bir şahsın evinde ve iş yerinde yapılan aramada 105 adet elektronik sigara ele geçirildi. Ayrıca, 736 bin adet dolu makaron, 50 kilogram kıyılmış tütün ve 1 adet sigara sarma kağıdı da bulundu. Operasyon sonucunda şüpheli gözaltına alındı.

14.02.2024 12:21  Güncelleme: 12:28
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 105 adet elektronik sigara ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor. Karasu ilçesinde bir şahsın evinde ve iş yerinde yapılan aramada 736 bin adet dolu makaron, 50 kilogram kıyılmış tütün, 105 adet elektronik sigara, 1 adet sigara sarma kağıdı ele geçirilirken, şüpheli gözaltına alındı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Sakarya'da Elektronik Sigara Operasyonu: 105 Adet Ele Geçirildi - Son Dakika
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