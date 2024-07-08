Sakarya\'da İki İş İnsanı Boğularak Hayatını Kaybetti

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Sakarya'nın Arifiye ilçesinden yüzmek için Kandıra'ya gelen iki iş insanı boğularak hayatını kaybetti.

DALGALAR ARASINDA KAYBOLDULAR

Arifiye ilçesinde ikamet ettikleri ve iş insanı oldukları öğrenilen Ertuğrul Kubilay ve Mustafa Özdemir, hafta sonu yüzmek için Bağırganlı'ya geldi. Dalgalar arasında gözden kaybolan Ertuğrul Kubilay ve Mustafa Özdemir için bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İki arkadaşın cenazesi çıkartılarak, morga kaldırıldı.

OTOPSİ YAPILACAK

Cenazelerin yapılacak olan otopsinin ardından Arifiye'de toprağa verileceği öğrenildi