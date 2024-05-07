Sakarya'da kaldırımda yürüyen kadına çarpan sürücü, daha önce de başka bir kadına çarpmış - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sakarya'da kaldırımda yürüyen kadına çarpan sürücü, daha önce de başka bir kadına çarpmış

Sakarya\'da kaldırımda yürüyen kadına çarpan sürücü, daha önce de başka bir kadına çarpmış

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kaldırımda yürüdüğü esnada çarptığı kadının ölümüne sebep olan otomobil sürücüsünün, yaklaşık 8 ay öncede motosiklet ile bisiklet yolunda giderken farklı bir kadına çarparak yaraladığı ortaya çıktı. İki farklı kazanın kamera görüntüleri ise adeta kan dondurdu.

07.05.2024 12:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Karasu ilçesinde geçtiğimiz günlerde kaldırımda yürüdüğü esnada çarptığı kadının ölümüne sebep olan 22 yaşındaki otomobil sürücüsünün, yaklaşık 8 ay öncede motosiklet ile bisiklet yolunda giderken farklı bir kadına çarparak yaraladığı ortaya çıktı. İki farklı kazanın kamera görüntüleri ise adeta kan dondurdu.

Kaza, 26 Nisan 2024 tarihinde sabah saat 08.49'da Kocaali-Karasu D-010 duble yolu Aşağı Aziziye Mahallesi mevkiinde meydana gelmişti. Karasu Adliyesi'nde personel olan Zahide Saatçi (58), adliyeye gitmek üzere kaldırımda yürürken, sürücüsü E.E.'nin (22) kontrolünden çıkan 54 AGG 236 plakalı Tofaş marka otomobilin çarpması neticesinde olay yerinde hayatını kaybetmişti. Yaşanan kazanın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan sürücü E.E. ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Hayatını kaybeden Saatçi'nin, kardeşi Cevdet Özdemir'in teröristlerce şehit edilmesinin ardından 2015 yılında İstanbul Adliyesi'nde göreve başladığı ve 2022 yılından itibaren de Karasu Adliyesi'ne atanarak görevine devam ettiği öğrenildi.

8 ay önce bisiklet yolunda sürdüğü motosiklet ile kadına çarpmış

Öte yandan, kaldırımda yürüdüğü esnada Zahide Saatçi'yi hayattan koparan sürücünün yaklaşık 8 ay önce bir kazaya daha karışarak kaldırımda yürüyen farklı bir kadını da yaraladığı ortaya çıktı. O kaza ise 18 Eylül 2023 tarihinde Aşağı Aziziye Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi'nde yaşandı. Sahil kısmında bulunan bisiklet yolunda motosikleti ile hızla ilerleyen E.E., otomobilin bagajından malzemeleri alarak denize gitmek için hareketlenen K.U. isimli kadına çarpmıştı. Çarpmanın etkisi ile metrelerce sürüklenen kadın yaralanarak hastaneye kaldırılırken, kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansımıştı. 22 yaşındaki sürücünün karıştığı iki kazanın görüntüleri de adeta kan dondurdu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Motosiklet, Sakarya, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da kaldırımda yürüyen kadına çarpan sürücü, daha önce de başka bir kadına çarpmış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:30 İşte ataması yapılacak 20 bin öğretmen için taban puan ve kontenjan tablosu İşte ataması yapılacak 20 bin öğretmen için taban puan ve kontenjan tablosu
11:33 Nikahta duaya izin vermeyen memur hakkında soruşturma Nikahta duaya izin vermeyen memur hakkında soruşturma
11:09 Bahçeli: Sinan Ateş davası başlamalı, elinde ülkücü kanı olanların feriştahı gelse bizde yaprak dahi kımıldamaz Bahçeli: Sinan Ateş davası başlamalı, elinde ülkücü kanı olanların feriştahı gelse bizde yaprak dahi kımıldamaz
10:52 AK Parti’ye oy vermeyen 6 milyon seçmenin hangi partiyi tercih ettiği belli oldu AK Parti'ye oy vermeyen 6 milyon seçmenin hangi partiyi tercih ettiği belli oldu
08:09 İsrail ordusu, Gazze’deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı İsrail ordusu, Gazze'deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı
12:12 Galatasaray-Fenerbahçe derbisine 2.400 sarı-lacivertli taraftar alınacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisine 2.400 sarı-lacivertli taraftar alınacak
11:42 Maçtan saatler sonra ortaya çıktı İsmail Kartal, boş salona açıklama yapmış Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! İsmail Kartal, boş salona açıklama yapmış
11:38 Bir ilçe diken üstünde Yabancı uyruklu 24 kadında cinsel yolla bulaşan hastalık tespit edildi Bir ilçe diken üstünde! Yabancı uyruklu 24 kadında cinsel yolla bulaşan hastalık tespit edildi
11:38 Eşini ve 3 çocuğunu öldüren şahıs intihar etmeden önce video paylaşmış: Yoksulluktan yoruldum Eşini ve 3 çocuğunu öldüren şahıs intihar etmeden önce video paylaşmış: Yoksulluktan yoruldum
11:18 Çin’deki hastanede bıçaklı saldırı: 10 ölü 23 yaralı Çin'deki hastanede bıçaklı saldırı: 10 ölü 23 yaralı
11:15 Ahmet Çakar, adliyenin önünden fotoğraf paylaşıp, Büyükekşi’yi yine aynı yerden vurdu Ahmet Çakar, adliyenin önünden fotoğraf paylaşıp, Büyükekşi'yi yine aynı yerden vurdu
10:56 Promter’ı bozulan Bahçeli’nin zor anları Öylece kalakaldı Promter'ı bozulan Bahçeli'nin zor anları! Öylece kalakaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 12:54:05. #1.13#
SON DAKİKA: Sakarya'da kaldırımda yürüyen kadına çarpan sürücü, daha önce de başka bir kadına çarpmış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement