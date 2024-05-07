Sakarya\'da kaldırımda yürüyen kadına çarpan sürücü, daha önce de başka bir kadına çarpmış

3.Sayfa

Sakarya'nın Karasu ilçesinde geçtiğimiz günlerde kaldırımda yürüdüğü esnada çarptığı kadının ölümüne sebep olan 22 yaşındaki otomobil sürücüsünün, yaklaşık 8 ay öncede motosiklet ile bisiklet yolunda giderken farklı bir kadına çarparak yaraladığı ortaya çıktı. İki farklı kazanın kamera görüntüleri ise adeta kan dondurdu.

Kaza, 26 Nisan 2024 tarihinde sabah saat 08.49'da Kocaali-Karasu D-010 duble yolu Aşağı Aziziye Mahallesi mevkiinde meydana gelmişti. Karasu Adliyesi'nde personel olan Zahide Saatçi (58), adliyeye gitmek üzere kaldırımda yürürken, sürücüsü E.E.'nin (22) kontrolünden çıkan 54 AGG 236 plakalı Tofaş marka otomobilin çarpması neticesinde olay yerinde hayatını kaybetmişti. Yaşanan kazanın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan sürücü E.E. ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Hayatını kaybeden Saatçi'nin, kardeşi Cevdet Özdemir'in teröristlerce şehit edilmesinin ardından 2015 yılında İstanbul Adliyesi'nde göreve başladığı ve 2022 yılından itibaren de Karasu Adliyesi'ne atanarak görevine devam ettiği öğrenildi.

8 ay önce bisiklet yolunda sürdüğü motosiklet ile kadına çarpmış

Öte yandan, kaldırımda yürüdüğü esnada Zahide Saatçi'yi hayattan koparan sürücünün yaklaşık 8 ay önce bir kazaya daha karışarak kaldırımda yürüyen farklı bir kadını da yaraladığı ortaya çıktı. O kaza ise 18 Eylül 2023 tarihinde Aşağı Aziziye Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi'nde yaşandı. Sahil kısmında bulunan bisiklet yolunda motosikleti ile hızla ilerleyen E.E., otomobilin bagajından malzemeleri alarak denize gitmek için hareketlenen K.U. isimli kadına çarpmıştı. Çarpmanın etkisi ile metrelerce sürüklenen kadın yaralanarak hastaneye kaldırılırken, kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansımıştı. 22 yaşındaki sürücünün karıştığı iki kazanın görüntüleri de adeta kan dondurdu. - SAKARYA