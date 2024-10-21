Sakarya'da Kauçuk Fabrikasında Yangın, 4 İş Yeri Daha Hasar Gördü - Son Dakika
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Sakarya'da Kauçuk Fabrikasında Yangın, 4 İş Yeri Daha Hasar Gördü

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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir kauçuk fabrikasında başlayan yangın, bitişikteki 4 iş yerine daha sıçradı. Yaklaşık 3 saattir süren söndürme çalışmalarında can kaybı yaşanmadığı belirtildi. Yangının çıkış sebebi araştırılacak.

21.10.2024 05:44  Güncelleme: 05:51
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Kauçuk fabrikasında başlayan yangın beraberinde 4 iş yerini daha kül etti

Yaklaşık 3 saattir alevlere teslim olan bölgede söndürme çalışmaları devam ediyor

SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesi D-100 kara yolu üzerinde bulunan kauçuk fabrikasında çıkan yangın bitişikte bulunan 4 iş yerine daha sıçradı. Toplamda 5 iş yerini etkisi altına alan yangını söndürmek için ekipler 3 saattir cansiperane çalışıyor.

D-100 kara yolu Beşköprü Mahallesi mevkiinde saat 02.00 sularında kauçuk fabrikasında yangın çıktı. Alevlerin gökyüzünü aydınlattığı yangın bitişikteki 4 iş yerine daha sıçradı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Destek gayesiyle bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazöz ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait TOMA araçları da sevk edildi. SAKTİM ekiplerinin de destek verdiği yangında ekipler, toplamda 5 iş yerini etkisi altına alan alevleri söndürmek için seferber oldu. Yaklaşık 3 saattir yangını söndürme işlemleri devam ederken bölgeye gelen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, olayda can kaybının yaşanmadığını belirtti.

"Bu bölgede kauçuk ve petrol mamulleri olduğu için iş yerlerini bir anda ateş sarıyor"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Saat 02.14 sıralarında arkadaşlarımıza gelen ihbar sonrasında ekipler, olay yerine intikal ediyor. Yarım saat içerisinde olayın büyümesi kontrol altına alınıyor. Şu anda bu bölgede kauçuk ve petrol mamulleri olduğu için iş yerlerini bir anda ateş sarıyor. Kontrol altına alınarak yayılma önlenmesi bizi rahatlatıyor. Söndürme çalışmaları devam ediyor, inşallah daha fazla büyümeden söndürmüş olacağız. Şu anda 5 iş yerinde yangın devam ediyor ama adacıklar olduğu için bu yangının sıçraması durduruldu. Şu anda 28 araç ve 60 personelle beraber yangını söndürmeye çalışıyoruz. İş yeri sahipleri burada, soğutma çalışmaları da bittikten sonra yangının çıkış sebebini araştırma yapacağız. Buradaki iş yerleri bitişik olduğu için birinde başlayan yangını diğerine sıçrama imkanına sahip. Bir çalışma yapacağız ve biz planlamasını yeniden yapacağız. Buradaki iş yeri ve mülk sahipleriyle kesin bir çözüm oluşturmak zorundayız. Tesellimiz şu ana karda can kaybının olmaması ve sonuna kadar da olmazsa da malı zaten toparlarız, el birliğiyle burayı yeninden ayağa kaldırırız" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da Kauçuk Fabrikasında Yangın, 4 İş Yeri Daha Hasar Gördü - Son Dakika

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