Sakarya'da kavşakta meydana gelen 4 ayrı kaza kameralara yansıdı

Sakarya'da kavşakta 4 ayrı kaza kamerada
SAKARYA - Sakarya'da dikkatsizlik ve kural ihlalleri neticesinde meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan 4 kazanın da kavşakta meydana gelmesi ise dikkatlerden kaçmadı.
Sakarya'da dikkatsizlik ve kural ihlalleri neticesinde meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetimi kameralarına yansıdı. Şubat ayında meydana gelen 4 ayrı trafik kazası, Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayınlandı. Trafik kazalarının kural ihlali ve sürücülerin dikkatsizliğinden meydana geldiği görüldü. Kameralara yansıyan 4 kazanın da kavşaklarda meydana gelmesi ise dikkatlerden kaçmadı.
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