Hendek'te Lokantada Yemek Yiyen 50 Kişi Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Başvurdu

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Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan bir lokantada yemek yedikten sonra rahatsızlanan yaklaşık 50 kişi gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye başvurdu.

Hendek ilçe merkezinde bulunan bir lokantada yemek yiyen yaklaşık 50 kişi; mide bulantısı, kusma, baş dönmesi ve halsizlik şikayetleriyle Hendek Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Gıda zehirlenmesi şüphesi ile tedaviye alınan kişilerin durumlarının iyi olduğu ve lokantadaki yiyeceklerden ise incelenmek üzere numune alındığı öğrenildi. - SAKARYA