Sakarya'da parmağı bebek yürüteceğine sıkışan minik kız, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, parmağını bebek yürütecine sıkıştıran minik kızın ailesi, meseleye çözüm bulamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Eve gelen ekipler, yaptıkları titiz çalışma neticesinde kızın parmağını bulunduğu yerden kurtardı. O anlar ise cep telefonunun kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde, ekiplerin kızın parmağını sıkıştığı yerden kurtarma anı yer alıyor. - SAKARYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Sakarya'da Minik Kızı Bebek Yürüteçten Kurtardılar - Son Dakika
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