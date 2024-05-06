Sakarya\'da motosiklet kazası: 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti

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Sakarya'nın Karasu ilçesi D-650 Karayolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyer ve aydınlatma direğine çarpan motosiklet, yaklaşık 200 metre sürüklendi. 22 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği kaza yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

Kaza, D-650 Karayolu Tuzla Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Karasu istikametinden Adapazarı istikametine seyir halinde olan Alperen Şimşek (22) idaresindeki 54 AKC 464 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrularak bariyer ve aydınlatma direğine çarpan motosiklet sürücüsü, yaklaşık 200 metre sürüklendi. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde motosiklet sürücüsü Ahmet Şimşek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Şimşek'in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Konuya ilişkin inceleme başlatılırken, kaza yerine gelen gencin yakınları ise sinir krizi geçirdi. - SAKARYA