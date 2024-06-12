Sakarya'da seyir halindeki tır alev alev yandı - Son Dakika
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Sakarya'da seyir halindeki tır alev alev yandı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde D-100 kara yolunda seyir halinde olan bir tırın motor bölümünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ancak yangın sonucunda tırın kupa bölümü kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

12.06.2024 15:00
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Sakarya'nın Arifiye ilçesi D-100 kara yolunda seyir halinde giden tır alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen tırın kupası kullanılamaz hale geldi.

D-100 kara yolu Ankara istikametinde meydana gelen olayda, 67 SG 523 plakalı tırın seyir halindeyken motor bölümünde yangın meydana geldi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Meydana gelen yangın sebebiyle tırın kupa bölümü yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangını ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da seyir halindeki tır alev alev yandı - Son Dakika

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