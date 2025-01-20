Sakarya'da Taksi Çarpan Yaya Hayatını Kaybetti

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Sakarya'nın Erenler ilçesinde taksinin çarptığı yaya kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, dün gece saatlerinde D-100 kara yolu Bekirpaşa ışıkları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı yönünde seyreden Z.B. kontrolündeki 54 T 2042 plakalı ticari taksi, yolda yürüyen Özgür Özmen'e (45) çarptı. Yola savrulan Özmen ağır yaralandı. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Özmen, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Taksi sürücüsü gözaltına alınırken konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA