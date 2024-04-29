Sakarya\'da yapılan aramada tarihi eserler ele geçirildi

3.Sayfa

Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince bir şüphelinin üzerinde yapılan arama neticesinde 82 adet sikke ve 9 adet obje ele geçirildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Karasu ilçesinde bir şüphelinin üzerinde yapılan aramada, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 82 adet sikke ile 9 adet obje ele geçirildi. Olaya ilişkin olarak şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - SAKARYA