Sakarya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu satışı ve imalatının engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Serdivan ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda A.C.I (21), E.T.(27) ve F.P. (28) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Yapılan aramada, satışa hazır 385 gram sentetik uyuşturucu, 2 adet hassas terazi, ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 16 bin 800 lira nakit para ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.C.I. tutuklanırken diğer ikisi adli kontrolle serbest bırakıldı. - SAKARYA