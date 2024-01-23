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Sakarya'da yapılan operasyonlarda 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Sakarya'da yapılan operasyonlarda 6 şüpheli tutuklandı

Sakarya'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu ve aranan şahıslara yönelik operasyonlarda 67 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 3 kilogram kubar esrar, 39 gram metamfetamin, 17 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Ayrıca 2 adet ruhsatsız tabanca bulundu.

Sakarya\'da yapılan operasyonlarda 6 şüpheli tutuklandı
23.01.2024 - 12:39,  Güncelleme: 12:41
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Sakarya'da jandarma ekiplerince uyuşturucu ve aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarında yakalanan 67 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgesinde operasyonlarına devam ediyor. Bu çerçevede 22-23 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarda 3 kilogram kubar esrar, 39 gram metamfetamin, 17 gram sentetik uyuşturucu, 5 gram kenevir tohumu, 2 adet hassas terazi, 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilirken 6 şüpheli gözaltına alındı. Aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda ise 61 şüpheli gözaltına alınırken 6'sı tutuklandı. Yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da yapılan operasyonlarda 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakarya'da yapılan operasyonlarda 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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