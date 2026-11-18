Sakarya'nın Karasu ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan 45 yaşındaki şüpheli tutuklandı. Adreste yapılan aramalarda uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda suç unsuru ele geçirildi.

Karasu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "Sokaklar Güvende" operasyonları çerçevesinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Karasu Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından ilçede planlı çalışma yürütüldü. Yapılan çalışmalar neticesinde M.B. (45) isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde elde edilen bilgiler üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan şüphelinin adresinde ve üzerinde yapılan aramalarda 18,62 gram esrar, 0,8 gram içime hazır esrar, 54 adet kenevir tohumu, 1 adet esrar öğütücüsü, içimlik hazırlamakta kullanılan 84 adet çarşaf, 1 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet fişek ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.